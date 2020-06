Facebook

Seit 2008 dreht Hannes Jaenicke seine ZDF-Dokus, in denen er über Tierleid berichtet. Vom Lachsverzehr rät der deutsche Schauspieler grundsätzlich ab. © (c) ZDF/Andre Becker

Es ist eine seltene Kombination völlig unterschiedlicher TV-Formate. Montags ist der deutsche Schauspieler Hannes Jaenicke in der für das ZDF in Abu Dhabi gedrehte Thriller-Serie "Mirage" zu sehen, am heutigen Dienstag als Umweltaktivist in seiner Doku-Reihe "Im Einsatz für .." (ZDF, 22.15 Uhr). Diese Doppelrolle erfüllt der 60-jährige gebürtige Frankfurter, der in Kalifornien und in Bayern lebt, seit Jahren mit Erfolg.