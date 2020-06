Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Übernimmt im Herbst die Antiquitätensendung „Bares für Rares Österreich“ auf Servus TV: Willi Gabalier © Anne Huneck/Servus TV

Dass Willi Gabalier dem ORF-Ballroom endgültig Adieu sagt, hat „nicht nur mit den Angeboten von Servus TV zu tun“, wie der Profitänzer und studierte Kunsthistoriker erklärt. „Dancing Stars“ sei zwar eine „super Promotion-Möglichkeit, für die ich immer sehr dankbar war“, so der 38-Jährige, „und wo ich für meine Partnerinnen immer alles gegeben habe. Tanzen bleibt auch meine große Leidenschaft, aber einerseits finde ich, dass der ORF frische Ideen nicht zulässt, sowie an den falschen Stellen spart – wie etwa bei den Kostümen, der Musik, wo sich gewisse Titel ständig wiederholen, und auch den Gagen für uns Profis.“ Nachsatz: „Das Publikum glaubt vielleicht, man würde reich durch ,Dancing Stars‘. Ich hätte aber im Herbst damit nach Corona meine Fixkosten, die ohnehin überschaubar sind, gar nicht decken können.“ All seine Gesangs- und Tanzauftritte (aktuelle Single: "Tog & Nocht") wurden wie bei fast allen Künstlern abgesagt: „Nur weil man Gabalier heißt, ist man noch kein Millionär!“

Vielleicht holt der ORF nach Gabaliers Ausstieg ja Vadim Garbuzov zurück aufs Parkett. Bei ihm (und auch dessen Ex-Partnerin Kathrin Menzinger) war der ORF-Deal vor Jahren an Gagen-Verhandlungen gescheitert, daher sah man beide auf RTL ("Let's Dance").