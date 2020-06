Video "Die Zerstörung der Presse"Der YouTuber Rezo rechnet mit den Medien ab und hat großteils recht

Facebook

Hat wieder ein Video gemacht: Rezo. © Screenshot YouTube

Die Coronakrise hat den Verschwörungsglauben neu entfacht und das Vertrauen in die Informationen und Inhalte von "Mainstream"-Medien weiterhin untergraben. Der deutsche YouTuber Rezo nimmt in seinem neuen Video erst all den Aberglauben an Verschwörungen aufs Korn, bleibt aber nicht dabei stehen. Vielmehr kritisiert er traditionelle Medien, deren Methoden, so Rezo, jenen solcher Phantasten wie Attila Hildmann bisweilen durchaus ähneln.