Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josh bekam selbst aus Deutschland nur einen Punkt © Rainer Mirau

Bei der aus Köln live übertragenen und von Stefan Raab produzierten Show holte sich Nico Santos für Spanien mit "Like I Love You" die Trophäe. Der Wiener Josh konnte sich mit "Wo bist du?" hingegen nicht unter den 16 Kandidaten durchsetzen und errang nur Platz 15. "Ich sehe es gar nicht so als Wettbewerb. Es ist in Coronazeiten ein Abend, den ich genießen kann", hatte der 33-Jährige bereits im Vorfeld in einer Videobotschaft an Puls 24 tief gestapelt. In Österreich, Deutschland und der Schweiz entschied das TV-Publikum mittels Televoting über den Sieger. Die übrigen Ländern wurden durch Prominente repräsentiert, die als jeweilige Solojury fungierten. So vergab Michelle Hunziker für Italien die Punkte, Angelo Kelly für für Irland, Lukas Podolski für Polen und ESC-Vorjahressieger Duncan Laurence für die Niederlande . . . sowie Familienmitglieder (etwa von Mike Singer) für ihre Heimat. Das deutsche Televoting-Erebnis, wo Josh trotz seiner Popularität durch "Cordula Grün" nur einen Punkt bekam, wurde live von Heidi Klum und ihrem Bill aus Los Angeles verkündet. Sympathieträger sehen freilich anders aus . . .



"Free ESC": Das Ergebnis 1. Spanien: Nico Santos – Like I Love You (104 Punkte)

2. Niederlande: Ilse DeLange – Changes (88 Punkte)

2. Der Mond: Der Astronaut – Back to the Moo (85 Punkte)

4. Deutschland: Helge Schneider – forever at home (76 Punkte)

5. Israel: Gil Ofarim – Alles auf Hoffnung (75 Punkte)

(. . .)

13. Italien: Sarah Lombardi – Te Amo Mi Amor (37 Punkte)

14. Kasachstan: Mike Singer – Paranoid (23 Punkte)

15. Österreich: Josh. – Wo bist du (22 Punkte)

16. Dänemark: Kate Hall – Reset (20 Punkte)

Nicos Santos gewann für Spanien den ersten "Free ESC" Foto © Juergen Fuchs

In der ARD "Sieger der Herzen" in der von Barbara Schöneberger moderierten ARD-Show aus der Elbphilharmonie in Hamburg wurde aus zwei Votings gekürt:

Litauen: THE ROOP mit "On Fire",

gefolgt von Island: Daði Freyr Og Gagnamagnið mit "Think About Things"

Platz 3: Russland, Little Big mit "UNO"

Platz 4: Malta, Destiny mit "All Of My Love"

Platz 5: Dänemark, Ben & Tan mit "Yes"

Platz 6: Schweden, The Mamas mit "Move"

Platz 7: Schweiz, Gjon’s Tears mit "Répondez-moi"

Platz 8: Italien, Diodato "Fai Rumore"

"Das deutsche Finale" mit Barbara Schöneberger konnte sich währenddessen von den tatsächlich nominiert gewesenen ESC-Beiträgen der Popsong "On Fire" aus Litauen durchsetzen. Der deutsche Beitrag von Ben Dolic wurde außer Konkurrenz und angelehnt an seine für Rotterdam geplante Choreografie vor leeren Rängen aufgeführt: leider nein. Der Unterhaltungschef der ARD,, versteht es einfach nicht. Das wäre wieder ein Debakel für Deutschland geworden. Nicht wegen des Künstlers selbst, sondern wegen einer zu "kopfigen" (zudem zu teuren) und zum Artist nicht passenden Inzenierung. Aber als ARD-Unterhaltungschef darf er trotz mangelndes eigenes Gespür 100.000 von Euro versenken.Berührend:in der EBU-Ersatzsendung, aus dem niederländischen Hilversum gesendet, wo auch alle 41 für heuer nominierten Acts "Love Shine A Light" in einer Homevideo-Version sangen. Und sich u. a. Ex-Gewinnerinnen wieaus Tel Aviv, Marija Šerifović aus Belgrad oderaus Dublin meldeten. Zu guter Letzt wurde dort bekanntgegeben, dass2021 erneut die Chance bekommen wird, den Eurovision Song Contest auszurichten. Das war aber schon klar.Hörenswert, ein schöner Moment der "Europe Shine a Light"-Übertragung, ganz zum Schluss mit Katrina selbst:

Und hier noch "On Fire" aus Litauen (war in den Wettbüros kein Sieger, aber neben Island & Bulgarien weit vorne):