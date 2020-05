Frage & Antwort. Heute wäre das große Finale in Rotterdam gewesen: Was der ORF heute statt des Song Contests zeigt und wie Stefan Raabs „Free ESC“ abläuft.

Alf Poier, Wilfried, Duo Mess, Vincent Bueno, Eric Papilaya, Udo Jürgens, Thomas Forstner, Marianne Mendt, Trackshittaz © ORF

1. Was zeigt der ORF statt des abgesagten Eurovision Song Contests?

Augenzwinkernd und launig („Österreich 12 Punkte“) blickt Andi Knoll um 20.15 Uhr in ORF 1 auf die rot-weiß-roten Vertreter zurück, on A wie Alf über M wie Mendt bis Z wie Zoe. Es werden freilich nicht alle, aber sehr viele Beiträge Österreichs angespielt, auch die Premiere von 1957: „Wohin, kleines Pony, woll’n wir reiten?“ von Bob Martin. "Es geht in dieser Sendung rasant dahin", verspricht Knoll.