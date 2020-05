Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

The Square: Der Cannes-Siegerfilm aus dem Jahr 2017 läuft am Montag um 20.15 Uhr auf Arte © APA

Eigentlich hätten sie am 12. Mai 2020 starten sollen: die Filmfestspiele in Cannes, der Rolls-Royce unter den Filmfestivals. Ob diese 2020 noch in irgendeiner Form stattfinden werden, ist aktuell ungewiss. Arte hat mit Cannes@Home ein cinephiles Special geschnürt, das sich bis zum 27. Mai sehen lassen kann. Eine Enklave für alle, die den Sehnsuchtsort Kino vermissen. Eröffnet wurden die Couchpotato-Spiele u. a. mit Spike Lees Filmmeilenstein „Do the Right Thing“ von 1989, in dem der damals 32-Jährige, der heuer Jurypräsident wäre, schonungslos den US-Alltagsrassismus zeigt.