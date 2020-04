Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johannes Marlovits bedankte sich bewegend bei der Kollegin, beim Team und beim TV-Publikum © ORF

Als "Journalist des Jahres" löst Tobias Pötzelsberger, wie berichtet, ab 6. Mai Johannes Marlovits ab und bildet mit Susanne Höggerl das zweite Präsentatoren-Duo der "Zeit im Bild" (neben Tarek Leitner & Nadja Bernhard). ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz formulierte es so: "2020 planen wir die Weiterentwicklung der meistgesehenen Nachrichtensendung des Landes. Als markantes Zeichen dieser Neuerungen wird Tobias Pötzelsberger und damit der 'Journalist des Jahres' in das Moderationsteam wechseln, womit wir einem großen Wunsch unseres Publikums entsprechen."

"Mit dem Schwung des Info-Jahres 2019 entwickeln wir die 'Zeit im Bild' weiter, inhaltlich, aber auch personell", ergänzte ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer die Ablöse auf dem Flaggschiff der öffentlich-rechtlichen Information. Der Wechsel von Pötzelsberger in die Hauptnachrichten sei "ein logischer Schritt". Ursprünglich war die Osterwoche vorgesehen, durch die Corona-Krise gab es erst ein Hin und Her. Nun ist der 6. Mai fix.



Marlovits' emotionale Worte nach der letzten Präsentation der "Zeit im Bild" am Donnerstag: "Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute und möchte mich wirklich sehr, sehr herzlich bei Dir Susanne bedanken: Für diese wunderbare Zusammenarbeit, die eine einzigartige Erfahrung in jeglicher Hinsicht für mich war!" Zudem bedankte sich Johannes Marlovits berührend beim ZiB-Team hinter den Kameras. Und beim Publikum für den Zuspruch und das Vertrauen. Schlusssatz ohne sichtbare Tränen: "Ich habe Sie immmer sehr gerne von dieser Stelle aus informiert!"