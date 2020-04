Kleine Zeitung +

Heute im TV "Lang lebe die Königin": Eine letzte Verneigung vor Hannelore Elsner

Sie konnte den Film nicht mehr vollenden. Vor einem Jahr starb Hannelore Elsner. Nun ist sie in der Tragikomödie "Lang lebe die Königin" in ihrer letzten Rolle zu sehen - als Krebspatientin spielte sie eine unheilbar Kranke. Unfassbar berührend. Am MIttwoch um 20.15 Uhr in ORF 2 und ARD.