Zeit im Bild Tobias Pötzelsberger nun doch schon ab 6. Mai der neue Anchorman

Das ursprünglich für Ostern geplante erneuerte Erscheinungsbild der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr geht aufgrund der intensiven Corona-Berichterstattung voraussichtlich erst im September on air und dennoch kommt es bereits am 6. Mai zu einer sichtbaren Neuerung: Tobias Pötzelsberger nimmt an diesem Tag erstmals neben Susanne Höggerl Platz.