Billie Eilish im Vorjahr am Coachella © (c) Amy Harris/Invision/AP (Amy Harris)

Superstars, Hipster, Sommer, Sonne, Trallala, das sind die Eckpfeiler des legendären Coachella-Festivals in Kalifornien. Die diesjährige Ausgabe im April wurde, wie so viele Festivals, vom Coronavirus in die Zwangspause geschickt bzw. in den Oktober verschoben. Als Trostpflaster haben die Veranstalter aber eine Doku aus dem Hut gezaubert, die zumindest kurzfristig Linderung verschafft. "Coachella: 20 Years in the Desert" lässt nicht nur diverse Superstars zu Wort kommen, sondern geht ganz an die Anfänge des legendären Festivals zurück. Also lange bevor Instagram überhaupt erfunden war und Hinz und Kunz noch keine Ahnung von dem Festival hatten.