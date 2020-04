Facebook

Macht die Jury heute womöglich Österreichs Vincent Bueno mit "Alive" zum dritten Tagessieger? © ORF

1 Wie wird der Sieger des „kleinen“ Song Contests ermittelt?

Zwei Beiträge wurden von der Jury in den ersten zwei Sendungen schon nominiert: „Think about Things“ von von Daði og Gagnamagnið aus Island und „All of my Love“ von Destiny aus Malta. Heute küren die zehn ESC-Juroren in der dritten Sendung noch einen Thronanwärter aus 13 weiteren Beiträgen (etwa Italien, Griechenland, Dänemark und auch Österreich). Aus diesen drei Jury-Favoriten kürt dann das TV-Publikum per Televoting den Sieger. Die Leitungen werden zehn Minuten offen sein. Mitgestimmt werden kann per Anruf oder SMS: Tel. 0901 05 909 plus der zweistelligen Startnummer des Finalisten (50 Cent pro Anruf bzw. SMS).