TV-Tagebuch"Die Getriebenen": Packendes Polit-Drama zu Merkels "Wir schaffen das"

Wie beweglich die Macht ist - das zeigt ein neuer TV-Film, der die Wochen rund um die so genannte Flüchtlingskrise im Sommer 2015 skizziert. Spannend - trotz Weichzeichner.

Imogen Kogge verkörpert Angela Merkel im herausfordernden Sommer 2015 © ARD

Drei Wörter und 14 Buchstaben lösten eine Lawine der Hoffnung aus. „Wir schaffen das“, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am 31. August 2015 vor dem Hintergrund der sogenannten Flüchtlingskrise in die Kameras. Diesem Ausspruch ist nicht nur eine eigene Wikipedia-Seite gewidmet, sondern er veränderte vieles in diesem Sommer.

Das ARD-Drama „Die Getriebenen“ wirft heute (20.15 Uhr, ARD) einen Blick hinter die Kulissen der Machtzentren von Berlin, Wien, Brüssel, Athen und Budapest. Basierend auf dem Sachbuch von Robin Alexander zeichnet Regisseur Stephan Wagner 63 Tage nach, die Europa polarisierten. Er skizziert die Prozesse der Entscheidungsfindung zwischen Machtkalkül, taktischem Abtauchen von Politikern und Parteihickhack packend, aber mit Weichzeichner.