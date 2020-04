Facebook

Kapitän Parger (Florian Silbereisen, Mitte) muss auf seinem Schiff aufräumen. © (c) ORF (Dirk Bartling)

Wer zu jenen Menschen zählt, die zum Schlaf neigen, der kennt das. Was heute ein Traum ist, kann morgen schon ein Albtraum sein. Der schönste Himmelsflug ist plötzlich ein beängstigender Sturzflug. Und was gestern ein Traumschiff war, ruft in Coronazeiten, in denen Kreuzfahrtschiffe unfreiwillig zu Lazaretten wurden, bei vielen Menschen Beklemmung hervor. Nicht so in der Fiktion: Am TV-„Traumschiff“ (ORF 2 & ZDF, 20.15 Uhr) bleiben die Viren heute konsequent ausgesperrt. Ein Eskapismus, der sich im Kontrast zur aktuellen Situation gefährlich nach Überdosierung anfühlt.