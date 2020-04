Nach der Einigung mit dem Zentralbetriebsrat will ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ab 13. April die Kurzarbeit einführen. Betroffen sind zwischen 500 und 600 Mitarbeiter, in den Landesstudios betrifft es jeweils ein Viertel bis ein Fünftel der Belegschaft.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz © APA/HANS PUNZ

Am Gründonnerstag, spätestens am Karfreitag ist mit einer offiziellen Aussendung zu rechnen: 500 bis 600 Mitarbeiter des ORF (das sind rund 20 Prozent) werden ab 13. April - für vorerst drei Monate - in Kurzarbeit geschickt. Bei den ORF-Landesstudios sind dem Vernehmen nach jeweils ein Viertel bis ein Fünftel der Belegschaft betroffen, von der Technik über Redaktion bis zu Marketing. Im Landesstudio Kärnten ist von 20, in Landesstudio Steiermark von 22 Mitarbeitern auszugehen.