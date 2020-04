Facebook

Schwül, eng und beklemmend: der heutige Tatort kommt aus Dresden © Michael Kotschi/ MDR

Als wären die eigenen vier Wände in diesen Tagen nicht enervierend genug, wird es im heutigen „Tatort: Die Zeit ist gekommen“ eng und enger. Der Fall aus Dresden erzählt eine Geschichte über einen Mann, der in die Enge getrieben wird. Einen, der als Vater, Ehemann und Nachbar eine tickende Zeitbombe ist. Eine Kausalkette an kleineren und größeren Katastrophen wird losgetreten und irgendwann findet sich das TV-Publikum in einer schwülen Geiselhaftsituation in einem Kinderheim wieder.



Aber von vorne: Das junge Paar Anna (Katia Fellin) und Louis Bürger (Max Riemelt) wollen ihr Leben endlich in den Griff kriegen – drogen- und skandalfrei sowie mit fester Arbeit. Als ein Nachbar, der Polizist ist, tot aufgefunden wird, ist Louis schnell der Hauptverdächtige. Ins Gefängnis will er nicht mehr. Der Plan lautet Ausbruch, fehlt noch der 12-jährige Sohn, der aus dem Heim geholt werden muss.

Die smarten Kommissarinnen (Karin Hanczewski, Cornelia Gröschel) und ihr Chef Schnabel (Martin Brambach) sind längst ein eingespieltes und ungewöhnliches Ermittler-Trio. Der mittelmäßige Fall, der am Ende all zu vorhersehbar daher kommt, tröpfelt dennoch wie der Schweiß, der Geiselnehmern und Geiseln 90 Minuten lang im Gesicht steht.



Die „Tatort“-Saison in Zeiten von Corona gilt bis Jahresende als gesichert. Nur die Doppelfolge der TV-Ermittler aus München und Dortmund zum 50er-Jubiläum der Sonntagabendreihe.