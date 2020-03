Facebook

Ein Schüler der Ranger School © ORF/Landesstudio Tirol

Das Wort „wunderlich“ wird leider zu selten benutzt, aber am Sonntag durfte es sich beim Österreich-Bild „Bildungssafari in Camouflage“ richtig austoben. Vorgestellt wurde ein Südtiroler Unternehmer, der sogenannte „Ranger Schools“ für Zahntechniker erfunden hat. Ein bisschen schräg ist es schon, wenn auszubildende Zahntechniker in Camouflagemontur an den Gebissen feilen, im Kollektiv kochen, frühmorgens gemeinsam zackig zum Bäcker laufen und in Indoorzelten schlafen. Zwecks der Disziplin warats, aber auch „entschlossen, wach, bereit, um Werte zu verteidigen“, so der Wunsch an die werte Schülergemeinde. Schon klar, man fühlt sich beim Zahnarzt oft unsicher, aber deshalb gleich eine Spezialeinheit anlernen?