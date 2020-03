TV-Abschied Sepp Forchers"Klingendes Österreich": Hut ab, vor dieser Quote!

Am Samstagabend nahm das Fernsehpublikum Abschied von Legende Sepp Forcher - und im Schnitt sahen 996.000 Menschen zu. Auch im Netz feierte man den urigsten aller Moderatoren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Er sagte dem Bildschirm Adieu: Publikumsliebling Sepp Forcher © ORF

Mit 89 Jahren zog Sepp Forcher Samstagabend seinen Hut - mit der 200. Folge und einer Liebeserklärung an alle Bundesländer und Südtirol verabschiedet sich der Moderator der Volksmusik- und Brauchtumssendung nun in die wohlverdiente Pension. Das TV-Publikum erwies ihm die Treue und schaltete kräftig ein. Im Schnitt 996.000 Österreicher und Österreicherinnen sahen zu - der beste Wert seit 2003. Hier können Sie die Sendung in der Mediathek nachschauen.

Links zum Thema Die Abschiedsshow

Die heimische Fernsehlandschaft verliert mit ihm einen Heimat-Erklärbären. Davon zeugten auch die vielen freundlichen und traurigen Postings in den sozialen Netzwerken.

#seppforcher soeben mit großartiger liebeserklärung an das wunderschöne #wien in #klingendesösterreich 👏😊 #wienliebe

danke hr. forcher und alles gute zur 200. sendung👍 — Leo Lightfull (@LeoLightfull) March 21, 2020

Ein herzliches Dankeschön Sepp für 30 Jahre und 200 Sendungen klingendes Österreich! @ORF #klingendesÖsterreich #seppforcher — Simon is a Gooner (@Tirolerbursche) March 21, 2020