TV-Tagebuch zur "Drohenden Stille" von "Am Schauplatz"Der Neuntöter im Krisenmodus

Robert Gordon zeigt wie viele Schmetterlinge in den letzten Jahren einfach verschwunden sind © (c) ORF

Vorweg: Die „Corona“-Berichterstattung im ORF ist so beispielhaft, dass man sich kaum losreißen kann. Und wenn doch? Zur persönlichen Erbauung gibt es nun auch Luftaufnahmen von Norditalien, die zeigen wie (Anm.: positiv) sich die Corona-Krise auf den Schadstoffausstoß auswirkt. Und: In den Kanälen von Venedig ist das Wasser so klar, dass man sogar die Fische sieht!



Wenn das so weitergeht, werden wir sogar Gelsen schätzen lernen – im Unterschied zum Virus kann man die erstens einzeln erschlagen und zweitens erfüllen sie dann trotzdem noch eine lebenswichtige Funktion. Als Nahrung für andere Tiere.



Am Schauplatz“ ging auf Abstand – mit einem Thema, das derzeit wie vieles andere von der Corona-Krise überlagert wird, uns aber (fast möchte man sagen: hoffentlich) länger beschäftigen wird. Robert Gordon war monatelang unterwegs, um Material zum schleichenden Verlust der Artenvielfalt zu sammeln. Wozu wir Gelsen brauchen, wurde dabei ebenso geklärt, wie der Nutztiercharakter von Erdkröten, Grasfröschen und Zitronenfaltern.



Wer zu Hamsterkäufen neigt, konnte bei der Gelegenheit einen Meister der Vorratshaltung kennenlernen: Der Neuntöter, ein Vogel, spießt alles, was er nicht fressen kann, einfach auf. Super Krisenmanagement!