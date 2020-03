Auf Initiative des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben zahlreiche europäische Radiosender beschlossen, am Freitag, 20. März, um 8.45 Uhr den Pophit „You‘ll Never Walk Alone“ in der Version von Gerry & the Pacemakers zu spielen.

You'll Never Walk Alone" - die Gänsehaut-Hymne des Liverpool FC © Stanley Chou / Getty Images

Die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die neun Regionalradios der ORF-Landesstudios nehmen an dieser Aktion teil, aber auch die Antenne Steiermark und Kärnten. Ziel ist es, so der initiierende Radiomoderator Sander Hoogendoorn, Einigkeit in Zeiten der Krise zu zeigen: „Dinge wie diese Krise gehen einfach über die Grenzen der Radiokanäle hinaus. Deshalb dachte ich: Warum spielen nicht alle Radiosendungen am Morgen das gleiche Lied zur gleichen Zeit? ‚You'll Never Walk Alone' wäre unsere Wahl, denn es könnte zu denen sprechen, die im Moment eine unglaubliche Arbeit im Gesundheitswesen leisten, die krank sind oder die ihr Haus für eine Weile nicht verlassen können.“

Zahlreiche europäische Radiosender spielen daher morgen um 8.45 Uhr „You'll Never Walk Alone“ – eben in Österreich über Stationen in den Niederlanden, Finnland, Rumänien oder Deutschland bis zu Radios in Spanien, Zypern und zahlreichen weiteren Ländern. George Martin produzierte mit Gerry & the Pacemakers 1963 die erste Coverversion des Originals. Geschrieben wurde die Hymne von Richard Rodgers (Musik) und Oscar Hammerstein II (Text) für das Finale des 1945 uraufgeführten Broadway-Musicals "Carousel". Noch populärer wurde der Song im Fußball durch den Liverpooler Fanblock The Kop. Es existieren unzählige Coverversionen, etwa von Shirley Bassey, Chris de Burgh, Robson & Jerome, der Kelly Family, Aretha Franklin, Perry Como, Tom Jones und Elvis. Hier ist das Video von Gerry & the Pacemakers:



