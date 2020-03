In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fanny Stapf führt das junge Publikum durch den Vormittag © ORF

Kevin allein zu Hause – wie ergeht es jemandem, der 14 Tage in Quarantäne bleiben muss? Wie alt kann der Mensch werden und wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie kann ich E-Sportlerin werden? Alle diese Fragen wurden in der Sendung „Freistunde“ gestellt – und beantwortet. In der kurzen Nachrichtensendung „ZIB Zack“ ging es dann etwa um die Verschiebung der Matura, die Schließung von Grenzen und die Frage, was genau „exponentielles Wachstum“ ist. Beide Formate hat der ORF als Reaktion auf die Coronakrise eingeführt.