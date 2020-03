Kommende Woche wird der Unterricht an Schulen eingestellt. Aus diesem Grund wird das Programm auf ORF-1 geändert, um schülergerechtes Programm zu senden.

Der ORF dürfte am Montag früh sein Programm ändern. Sobald die von der Regierung verordnete Schulschließung in Kraft ist, soll zumindest in den Vormittagsstunden auf ORF-1 ein schülergerechtes Bildungsprogramm gesendet werden. Das wird im Umfeld von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz der Kleinen Zeitung gegenüber bestätigt.

Dem Vernehmen nach könnten Sendungen wie „Forscherexpress“ oder andere kindergerechte Bildungsserien ausgestrahlt werden. Noch offen sei, welche Programme lizenzmäßig überhaupt verfügbar sind. Bekanntlich wird ab Montag an Oberstufen, ab Mittwoch an Unterstufen sowie an Volksschulen der Unterricht zumindest bis Ostern eingestellt werden.