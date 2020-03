Erste Show der 13. Staffel im Ballroom des ORF: Es war die Feuertaufe für die Promi-Damen, wo eine Opernsängerin selbst Balazs Ekker mit ihren Lachanfällen verwirrte. Die Ex-Freundin von Andreas Gabalier führt die Wertung an. So lief die Premiere!

Silvia Schneider und Danilo Campisi © ORF

Recht überraschungsfrei war der Start in die neue Staffel, aber ohne Luft nach oben wäre es fad. Außer bei Silvia Schneider. Wer war da denn Profi, wer Promi? Doch dazu später. Michi Kirchgasser & Willi Gabalier eröffneten die 13. Ballroom-Saison von ORF 1: Mit einem Quickstepp zu „Get the Party Started“. Und das war laut Juror Dirk Heidemann ein "ordentlicher Beginn", auch wenn ihm die Ex-Skirennläuferin noch etwas zu steif war. Co-Jurorin Karina Sarkissova, die laut Moderator Klaus Eberhartinger "strenger als der russische Winter" sein kann, führte den Begriff "kerlenhaft" ein. Kirchgasser war ihr also etwas zu burschikos als Tänzerin - wie bei allen ehemaligen Sportlerinnen. An Punkten gab es für die Premiere 19. Die werden in die dritte Show mitgenommen, wo es dann erst zum ersten Abschied eines Paars vom ORF-Parkett kommen wird.

Natalia Ushakova & Stefan Herzog hatten im Anschluss eine schwierige Samba zu „Higher Love“ zu absolvieren. Beim Tanzen hat die russisch-österreichische Operndiva immerhin keine Zeit zum Reden und zum Lachen. Und zum Lachen. Und zum Lachen. Was auch eine Waffe sein. "Für meinen Geschmack haben Sie Ihren Busen zu oft eingesetzt, mehr Beinarbeit bitte", konstatierte Balazs Ekker. Kollegin Nicole Hansen lobte das "super Körpergefühl", forderte aber noch mehr Energie. Punkte: gegackerte 17. Ushakova wird sicher im Laufe der Staffel polarisieren. Wenn auch anders als etwa die Jazz Gitti oder Jeannine Schiller.

Tamara Mascara und Dimitar Stefanin Foto © ORF