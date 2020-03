Das Erfolgsmusical mit den Hits von Rainhard Fendrich, eine Art Heimatkomödie im Hotel, als TV-Fassung: "I Am from Austria", ORF 2, 20.15 Uhr.

Lukas Perman (Mitte), Elisabeth Engstler und Andreas Steppan verkörpern die Hoteliersfamilie Edler © ORF

Man nehme das Erfolgsrezept von „Mamma Mia!“ und „Ich war noch niemals in New York“, dann fällt schon einmal das Komponieren für ein neues Musical weg: Um zwei Dutzend bekannter Lieder herum wird eine Generationengeschichte gestrickt, die halt nicht auf einer griechischen Insel oder auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern in einem Wiener Traditionshotel angesiedelt ist. Und als romantische Heimatkomödie mit Hindernissen angelegt wurde.