Song Contest 2020 Wie gefällt Ihnen Österreichs Beitrag "Alive" von Vincent Bueno?

Am 14. Mai muss sich Vincent Bueno mit seiner Uptempo-Nummer "Alive" erst einmal einen Finalplatz beim ESC in Rotterdam ersingen. Im Halbfinale tritt der 34-jährige Wiener mit philippinischen Wurzeln gegen 17 Konkurrenten an. Im Finale des größten Musikwettbewerbs der Welt am 16. Mai buhlen dann 26 Nationen um den Sieg und die Nachfolge von "Arcade", das die Niederlande heuer zum Gastgeberland gemacht hat. Was sagen Sie zu "Alive"?