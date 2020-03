TV-Tagebuch zum heutigen Franken-"Tatort"Ermittungen mit Honig-Spoiler

Facebook

"Manchmal will man diese ganze Scheiße gar nicht mehr wissen": Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Manzel) sind leicht frustriert von den stockenden Ermittlungen © ard

Schiebt zwischendurch Kommissar Zufall Dienst, dann ist der sechste Franken-Krimi mein erster. Das ergibt für heute Abend eine gute Ausgangsposition. Denn, was man am „Tatort“ Nürnberg unter dem freundlich aufbauenden Titel „Die Nacht gehört Dir“ zu sehen bekommt, ist alles andere als Meterware.



Regisseur Max Färberböck, mehrfach u. a. für seine „Bella Block“-Episoden ausgezeichnet, verlangt dem durchschnittlichen Krimifan mit dem durchhängenden Mittelteil zwar etwas Geduld ab. Aber wer an dramaturgischer Feinarbeit, Filmästhetik und Charakterstudien interessiert ist, bekommt sehr viel geboten.



Der Anfang ist ganz schön gruselig, inklusive Duschszene (echt „Psycho“), subtiler Kamera und Halbdunkel. Eine Immobilienmaklerin (erfolgreich, attraktiv, topfit) wird an ihrem Geburtstag mit einem Sushi-Messer erstochen. Das ungleiche Ermittler-Duo Ringelhahn (kompakt, tolle Stimme: Dagmar Manzel) und Voss (schlacksig, mit Empathie und Faible für Honig bzw. Honigverkäuferin: Fabian Hinrichs) hat jede Menge Kleinklein am Hals.



Am Ende steht eine traurige Geschichte von Menschen, die alle nur das Beste wollten. Ob Voss endlich Zeit findet, mit der entzückenden Honigverkäuferin ins Kino zu gehen? Der Spoiler Alarm pickt!