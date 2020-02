Andreas Gabalier, der als Live-Act des Jahres übergangen wurde, wendet sich an die Musikjuroren des heimischen Preises und wirft ihnen "Ignoranz" vor. Wörtlich sagt er: Es sei "das größte Armutszeugnis, das Ihr Euch selbst an Unprofessionalität ausstellt!"

Andreas Gabalier, live wieder im August © Vanray Pictures by Brina/Leutgeb

Kein heimischer Solokünstler hat live das auf die Beine gestellt, was Andreas Gabalier im Vorjahr geschafft hat: Der Steirer zog auf seiner ausverkaufte Stadion-Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz mehr als 460.000 Besucher an. Servus TV ließ das Konzert im Olympia-Stadion aufzeichnen, der ORF filmte das Heimspiel in Schladming mit, das live rund 30.000 Fans erlebten. " Es ist eine große Freude, dass das steirische Lebensgefühl zu Hause und so weit über die Grenzen hinaus gefällt", sagte der Volks-Rock-’n’-Roller damals. Und wollte bsi zum Sommer eigentlich öffentlich pausieren. Doch nun juckte es den 35-Jährigen doch zu sehr. Zwei Tage nach der Veröffentlichung der für den Amadeus Austrian Music Award Nominierten, meldete er sich heute per Videobotschaft zu Wort.