Jude Law als „junger“, John Malkovich als neuer Pontifex © Wildside/Mediapro/Sky

"Diese Serie ist das Geisteskind eines großen Regisseurs. Sein Vatikan hat die Wurzeln zwar in der Wirklichkeit, aber Paolo Sorrentino versieht sie mit einem Hauch von Hyperrealität“, beschrieb Hauptdarsteller Jude Law im Herbst 2016 bei der Weltpremiere „The Young Pope“. Dieser von ihm verkörperte junge Papst Pius XIII. liegt aber nun im Koma – und so gibt es in der neunteiligen Fortsetzung „The New Pope“, die heute auf Sky startet, gleich mehrere Päpste.



Denn während Pius in der Eröffnungsszene hingebungsvoll von einer Nonne gewaschen wird (und die daraus ein erotisches Erlebnis ableitet), gilt es für die Strippenzieher, einen Nachfolger auf dem Papststuhl zu finden.