Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Premierminister Boris Johnson, projiziert auf das Londoner BBC-Gebäude. © APA/AFP/TOLGA AKMEN

"Deutsche Hörer“, begann Thomas Mann die Ansprachen an seine Landsleute. Selbst war er im Exil, auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Wenn sich der Literat zwischen 1940 und 1945 in insgesamt 55 kurzen Ansprachen mahnend der deutschen Bevölkerung mitteilte, tat er dies natürlich über den Radiokanal der BBC, jenem Sender, der auch in Kriegszeiten noch verlässliche Säule der britischen Selbstverständlichkeit war.