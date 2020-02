Facebook

Conchita Wurst moderiert auch heuer den Amadeus und ist in der Kategorie Electronic/Dance nominiert © ORF

Das Jubiläum des heimischen Musikpreises Amadeus Austrian Music Award findet ohne Andreas Gabalier statt – wie schon die Verleihungen der letzte Jahre, wo der Steirer stets absagte. Diesmal ist er nicht einmal nominiert. Er hat zwar 2019 „nur“ ein Best-of-Album auf den Markt geworfen, erwartet hätte man sich allerdings eine Nominierung in der Kategorie „Live Act des Jahres“. Zählen dort doch zu 50 Prozent die Kartenverkäufe über oeticket und zu 50 Prozent (wie in neun anderen Kategorien) die Jurywertung.

Mit dem Ernst-Happel-Stadion und den Heimspielen in Schladming hätte Gabalier wohl genügend Tickets verkauft, offenbar landete er bei den Juroren nicht in den Top 5. Dafür: Bilderbuch, die EAV, Folkshilfe, Pizzera & Jaus sowie Seiler und Speer.