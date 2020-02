Durchschnittlich 1,14 Millionen Zuschauer saßen am Donnerstagabend vor dem Fernseher und verfolgten das Winterspecial "Schussfahrt in den Tod" - die beste Reichweite seit Start der Serie.

Die Hauptdarsteller bei der Vorpremiere in Bad Mitterndorf © Ch. Huemer

Die ORF-Premiere des „Rosenheim-Cops“-Winterspecials

sorgte am Donnerstagabend um 20.15 Uhr mit bis zu 1,17 Millionen Zuschauern für Rekord-Quoten in ORF 2. Der Fall „Schussfahrt in den Tod“ in Spielfilmlänge, der hauptsächlich auf der Tauplitzalm gedreht worden ist, erreichte mit durchschnittlich 1,14 Millionen Zuschauern bei 38 Prozent Marktanteil die beste Reichweite und den höchsten Marktanteil seit Beginn der beliebten Serie.