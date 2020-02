Gesprächsreihe "Was zählt"Nina Proll: "Ich fühle mich vom Burkini vielleicht auch belästigt"

Die streitbare Ausnahme-Aktrice Nina Proll im Gespräch in unserer Wiener Redaktion über Machtmissbrauch, die "Besetzungscouch" und ihre Jugendjahre.

Gesprächsreihe "Was zählt"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue „Vorstadtweiber“-Abenteuer als Nicoletta gibt es ab Herbst im ORF, derzeit tourt Nina Proll mit dem musikalisch-satirischen Abend „Kann denn Liebe Sünde sein?“ durch Österreich (am 1. April gastiert sie damit im Grazer Orpheum). Und nahm sich am Tag nach einer umjubelten Vorstellung im Wiener Rabenhof Zeit für ein entspanntes Gespräch mit Peter Pelinka in der Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung.

„Mein Beruf hat mir wirklich von Anfang nur Freude bereitet – auch weil er für mich ein Ausbrechen bedeutet hat“, gesteht die 46-jährige Schauspielerin. So entkam sie den Regeln und Vorgaben ihres Elternhauses. Außerdem erinnert sich Proll, wie sie zu ihrer ersten Filmrolle kam – und zwar als Tochter von Christiane Hörbiger in der Komödie „Das Kapital“ (1995) und was ihr Vater über ihre Berufswahl und die ersten Verehrer gedacht hat – er sei „völlig verzweifelt“ gewesen, lacht die Mutter zweier Buben. Und erklärt zudem, wie sie die Balance Familie und Beruf schafft.



Zum Videoformat "Was zählt" Gestartet wurde unser neues Videoformat „Was zählt – auf ein Glas mit …“ Ende Jänner mit dem ehemaligen niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll als Gesprächspartner. Was zählt mit Erwin Pröll In der Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung bittet der renommierte TV-Moderator Peter Pelinka nun 14-tägig weitere Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben zu halbstündigen Gesprächen über Gott und die Welt.

Zweiter Gast ist Nina Proll.

Alle Was-zählt-Videos exklusiv auf www.kleinezeitung.at

Im Videointerview scheut sich Proll auch nicht, über Misserfolge zu reden: Das Musical „Barbarella“ am Wiener Raimund Theater mit ihr in der Titelrolle als Sternenkind (2004) führt sie an.

Moderator Pelinka lenkt das Gespräch auch auf das Thema sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch und die „Besetzungscouch“ – woraus sich eine Diskussion ergibt. Das halbstündige Interview mit Blick auf die Albertina steht ab heute online auf kleinezeitung.at. Viel Vergnügen! Proll selbst freut sich jetzt auf ihren Auftritt als Sängerin am Opernball.