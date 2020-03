Facebook

Heute im Newsletter Thema: "The Plot Against America" © HBO

Streamingdienste haben die Art und Weise, wie wir fernsehen, grundlegend verändert: Eine Welt on demand, verfügbar jederzeit und überall. Die passiven Zeiten sind vorüber, denn jeder Nutzer und jede Nutzerin wird zum eigenen Programmmacher. Wer im schier unüberblickbaren Dickicht des Streamingdschungels nicht die Orientierung verlieren will, bekommt mit dem Streaming-Newsletter der Kleinen Zeitung eine wöchentliche Orientierungshilfe.

Verschaffen Sie sich einen kompakten Überblick, über das, was Sie in der Streamingwelt (nicht) versäumen sollten, worüber man spricht und was die "nächste große Sache" ist. Ein informativ-unterhaltsames Update zu den Trends, Neuerungen, Porträts und Medienphänomenen.