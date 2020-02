TV-Tagebuch zum Film "Cops"Da liegen Welten dazwischen

Facebook

Cops Laurence Rupp und Anna Suk © (c) ORF



Laut Kriminalstatistik ist Österreich so sicher wie noch nie. Zum Ausgleich wird das Fernsehen krimineller. Wer will, kann sich mehrmals am Tag in Verbrechen verstricken lassen. Meist handelt es sich halt um Konfektionsware.



Da waren die „Cops“ von Stefan A. Lukacs schon ein anderes Kaliber. Bemerkenswert, wie gescheit und geschickt hier ein Thema umgesetzt wurde, das sich gut in der untersten Macho-Schublade machen würde: Der Gruppenzwang innerhalb der WEGA („Wir erleben gemeinsam alles“), der Rekruten auf ihren Leithammel einschwört und eigenen Gesetzen folgt.

Laurence Rupp & Co glänzen in dieser psychologisch fein strukturierten Milieustudie auch mit leichter Dialektfarbe. Sehr authentisch, super Sound. Folgerichtig wurde „Cops“ (u. a.) beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2018 mit einem Publikumspreis und dem Preis für gesellschaftlich relevanten Film ausgezeichnet.



Der ORF zeigte „Cops“ anlässlich des Österreichischen Filmpreises im Hauptabend (!). Später wurde das Drama „Die beste aller Welten“ (lief auch schon zur Primetime!) nachgereicht. Da zurzeit „Das Beste aus beiden Welten“ angesagt ist: Weiter so ausgezeichnete Ware um 20.15 Uhr! Damit die Welten, die zwischen Qualität und dem üblichen Schrott liegen, möglichst viele sehen.