Quizshows wie Sand am Meer: Das Ratespiel erlebt durch meist verlässliche Quoten einen neuen Boom im Fernsehen.

Veteran Günther Jauch: Er moderiert seit 1999 "Wer wird Millionär?" © RTL

"Quizduell", "Quizmaster", "Quizjagd", "Quiz-Champion", "Q1" oder "Millionenshow": In puncto Titelgebung mag Quizsendungen ein enger Rahmen gesetzt sein, aber das Rate-Format erlebt aktuell eine Art Renaissance. Allein in Österreich gingen in den vergangenen Monaten drei neue Shows auf Sendung. Kultursender ORF III kommt seinem Bildungsauftrag mit „Quiz mit Klasse“ nach, ORF 1 lancierte „Q1 – Ein Hinweis ist falsch“, um den Vorabend mit einer Eigenproduktion zu bestücken. Und ServusTV erweiterte seine Frage-Antwort-Kompetenz durch die „Quizjagd“.