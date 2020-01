Vor 40 Jahren, um 8.30 Uhr, begann die Teletext-Ära in Österreich. Die Geschichte eines Phänomens, das wankt, aber noch lange nicht fällt.

Die Entwicklungsstufen des ORF-Teletexts. © (c) ORF

Innovativer als der ORF war vor 40 Jahren in Europa bloß die BBC, die ihren Ceefax genannten Dienst bereits seit 1974 anbot. In Österreich war es der spätere ORF-Generalintendant Gerhard Weis, der das Potenzial des neuen Nachrichtenmediums erkannte und damit am 21. Jänner 1980 eine Ära einläutete. Der ORF-Teletext war geboren und das, von der BBC gekauft, zu einem Schnäppchenpreis, wie Weis Jahre später einmal erzählte: „Wir haben quasi um kein Geld diese alte Anlage gekauft.“