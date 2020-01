"Ich bin ein Star" sorgte vor Beginn für Kontroversen: Sollte man es wegen der Brände in Australien absagen? Am ersten Tag spielte die Feuerkatastrophe nur in den ersten Minuten eine Rolle. Ansonsten: "Ibes" hat eine erste Favoritin und viele Kuriositäten.

So langweilig war es auch wieder nicht: Die Kandidatinnen Elena ("Sommerhaus der Stars") und Daniela ("Goodbye"). © TVNow

In den Tagen vor dem Start gab es massive Kritik in den Sozialen Netzwerken und auch von Politikern an RTL. Es sei zynisch und unpassend, im australischen Regenwald eine Spaß-Show abzuhalten, während einge Fahrstunden entfernt die größten Feuer tobten, die der Kontinent in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Doch brennende Welt hin oder her - RTL ließ sich nicht beirren.