Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abgedreht und trotzdem regelmäßig im TV zu Gast: "The Big Bang Theory" © KK

Physik ist ja nicht gerade der Lieblingsgegenstand der meisten Schüler. Komplexe Inhalte, komplexe Formeln und Mathe braucht man auch noch. Dass die Naturwissenschaften trotzdem irgendwie trendy sind, ist wohl auch den Nerds der Serie „Big Bang Theory“ zu verdanken, die in zwölf Staffeln durch die Physik geturnt sind – worauf man vielleicht zum ersten Mal verstanden hat, was es mit Gedankenexperimenten wie Schrödingers Katze & Co. auf sich hat.