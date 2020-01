Wer den "Tatort" in der ARD dem "Traumschiff" im ZDF vorzog, sah am Mittwochabend den Serien-Tod von Nadesha Krusenstern (Friederike Kempter), ein improvisiertes Krimi-Kammerspiel sowie eine Liebeserklärung des Misanthropen Faber.

Vor einigen Wochen hatte Friederike Kempter ihren "Tatort"-Abschied angekündigt. Den Zeitpunkt ließ sie offen. © (c) WDR/Tom Trambow

Aus der Folge 1115 machte Das Erste-Fernsehen vorab ein großes Geheimnis. Keine Vorabansicht für Journalisten, keine Möglichkeit, die Episode live in der Mediathek anzusehen. Am Abend des 1. Jänner wurde klar, was der Hintergrund der Geheimniskrämerei war: In dem ungewöhnlichen Fall, in dem sieben Kommissare kaserniert werden, um gemeinsam einen Vierfachmord aufzuklären, stirbt eine bekannte "Tatort"-Kommissarin den Serien-Tod: Nadeshda Krusenstern (gespielt von Friederike Kempter), die 17 Jahre lang Teil des Teams in Münster war, wurde mit dem Serien-Tod verabschiedet.