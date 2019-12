TV-Tagebuch"Batwoman" auf Amazon: Nicht nur sauber, sondern rein

Nach Batman räumt nun Batwoman in Gotham City auf. Die Figur gibt sich ganz schön rebellisch. Dabei ist die Amazon-Serie durch und durch brav.

Schauspielerin Ruby Rose als Batwoman in der gleichnamigen Amazon-Serie © Amazon

Jetzt ist es also auch schon wieder drei Jahre her, dass Batman spurlos aus Gotham City verschwunden ist. Weil dort seither keiner mehr auf die Bevölkerung aufpasst, sorgt seit wenigen Tagen Batwoman für Recht und Ordnung. Und zwar in einer neuen Amazon-Serie.