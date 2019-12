Zum Aus von "Wir sind Kaiser"Ein Hohelied auf Ihre Hoheit Robert Heinrich I.

Facebook

Köstlich, wie er seine Gäste durch den Kakao zieht: Robert Palfrader © ORF

Manchmal, zwischen Wiener Stephansdom und Döblinger Noblesse

begegnet sie einem in Pelzmantel, mit näselnder Sprache ja noch: die Sehnsucht nach der längst verblassten Monarchie. Daran erinnert einen niemand so brachialcharmant wie Ihre Hoheit, Robert Heinrich I. – Robert Palfrader hat sich in dieser Rolle mit Blicken, Gesten und Worten seit 2007 – manchmal mehr, manchmal weniger witzig – zur Kultfigur emporgeadelt. Und niemand dient so schön gebuckelt wie Rudi Roubinek alias Seyffenstein.