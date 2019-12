"Pippi und das Weihnachtsfest" gehört zu den meist gezeigten Filmen im ORF. Welche anderen Klassiker gerne am Heiligen Abend im Fernsehen laufen, warum "Drei Männer und eine kleine Lady" das Programm am Heiligen Abend veränderte und warum Mundl eigentlich nie an diesem Tag läuft - erfahren Sie hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Platz 1: "Pippi Langstrumpf und das Weihanchtsfest" wurde am 24. 12. im ORF um die zehn Mal gezeigt © ORF

Am 24. Dezember 1987 schneite Hanna Zetterberg in der Rolle von „Ronja, die Räubertochter“ in die Kinderzimmer Österreichs. Auch wenn dieser Film für den Autor dieses Textes seither zum weihnachtlichen Pflichtprogramm gehört, wurde er im ORF nicht zum Weihnachtsklassiker. Aber es gibt sie, die Klassiker, die sich jedes Jahr wiederholen und das Warten auf das Christkind verkürzen.



Auch wenn es Ronja nicht schaffte, die Geschichten ihrer literarischen Mutter Astrid Lindgren gehören zum Weihnachtsrepertoire des ORF: „Pippi und das Weihnachtsfest“ wurde vermutlich 1971 das erste Mal im ORF gezeigt und bringt es bis heute auf um die zehn Wiederholungen. Auch „Michel in der Suppenschüssel“ wird immer wieder gespielt: So auch an diesem Heiligen Abend (ORF 1, 10.30 Uhr). Und wird laut ORF auch sehr gut angenommen. Michel ist laut einem Sprecher des ORF auch deshalb wieder im Programm: Michel läuft damit schon das dritte Mal in Folge am Heiligen Abend.

Platz 2: "Das ewige Lied" mit Heio von Stetten (als Franz Xaver Gruber) und Tobias Moretti (als Joseph Mohr) Foto © ORF/ Johannes Cizek

Wenn der Weihrauch knistert, Keksduft die Stube erfüllt, liegen die Kinder gerne vor dem Fernsehapparat. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, eine ČSSR-DDR-Koproduktion aus dem Jahr 1973 hat sich zum Kultfilm entwickelt: 1982 schon zeigte ORF den Film von Václav Vorlíček. Natürlich darf dieser Film auch heuer nicht fehlen: Um 9.10 Uhr, pünktlich zum Weihnachtsfrühstück, läuft das Märchen in ORF 1. Der Film erzählt die Geschichte von Aschenbrödel, der nach dem Tod ihrer Eltern nur wenig geblieben ist. Der Film zählt aber nicht nur im ORF zum Weihnachtsklassiker, sondern wird auch gerne im deutschen Fernsehen gezeigt.

Platz 4: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" © INS

Fernsehen am 24. Dezember war schon immer weihnachtlich: auch 1959. Es war die Zeit, als Schauspiele gezeigt wurden, Karl Heinrich Waggerl Weihnachtsgeschichten erzählte und bis in die frühen 1990er Jahre im Hauptabendprogramm noch deutschsprachige Eigenproduktionen dominierten. 1996 übernahm der Weihnachtsmann: US-Filme wurden im Hauptabendprogramm auf ORF 1 en vogue. 1959 sah das TV-Programm allerdings noch anders aus:

Das Österreichische Fernsehen 1959 Foto © Kleine Zeitung

Das Programm vom 24. Dezember 1969:

24. Dezember 1969 © Kleine Zeitung

Das Programm vom 24. Dezember 1987:

24. Dezember 1987 © Kleine Zeitung



Der Film „Drei Männer und eine kleine Lady“ (ausgestrahlt um 19.45 Uhr in ORF 1) läutete die action-geladene Zeit des US-Filmes ein: Filme wie „Stopp! Oder meine Mami schießt“ mit Sylvester Stallone dominierten die folgenden Jahre. Das Image von US-Filmen war damals ein anderes, daher wurden, so eine Sprecherin des ORF, zahlreiche Premieren präsentiert. Die Produktion „Das ewige Lied“ mit Tobias Moretti in der Rolle des Stille-Nacht-Texters Joseph Mohr mutierte ab den 2000er-Jahren zum Klassiker (laut „fernsehserien.de“ acht Mal am 24. 12. im ORF gezeigt). Das Weihnachtsprogramm wird in den vergangenen Jahren ähnlicher: „Da man Weihnachtsfilme nur davor oder am 24. 12. spielen kann und nicht übers Jahr verteilt wie bei anderen Titeln, mag es zu einer Häufung mancher Titel kommen.“ Inhalt und Quote spielen natürlich eine Rolle.

Die Christmette wird seit 1999 aus dem Petersdom übertragen, von 1959 (erste TV-Christmette) bis 1999 stand jedes Jahr eine Mette aus einer anderen Kirche im Programm: Laut ORF wurde 1999 im Petersdom der Akt der „Öffnung der Heiligen Pforte“ zelebriert, das „erschien für eine Übertragung wichtiger als eine Mette aus Österreich“. 2000 entschied man sich wieder für den Petersdom: „Da das Publikumsinteresse an den beiden Metten aus Rom auch noch größer war als an den Eigenproduktionen in den Jahren davor, blieb es dabei.“ Eines noch: Die Mundl-Weihnachtsfolge lief nie an Weihnachten. Warum? „Aus planungstechnischen Gründen“ hat sie nie sinnvoll in den ORF 1-Ablauf gepasst. Schade. Ein echter Wiener ginge auch am Heiligen Abend nicht unter.

Die Klassiker „Pippi und das Weihnachtsfest“ wurde am Heiligen Abend bisher um die zehn Mal gezeigt.

Dicht gefolgt von „Das ewige Lied“ mit Tobias Moretti: Seit 2002 wurde der Film acht Mal am Heiligen Abend gespielt – ORF III zeigt den Film von 1997 am 24. Dezember um 14.05 Uhr.

Sehr oft wiederholt wurde in den letzten Jahren „Wüste Bescherung“ mit Jessica Biel: Nämlich sieben Mal.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bringt es auf sechs Wiederholungen.

Wie das Programm entsteht Die 1990er-Jahre: "Jeder Programmplaner hat das Ziel, möglichst neue Filme für ein möglichst breites Publikum anzubieten. Auch war das Image von US-Filmen damals ein anderes, weshalb durchaus zahlreiche Premieren präsentiert wurden. Allerdings ist die Herkunft eines Films nicht primär eine Kategorie in der Programmplanung, viel mehr geht es darum, ob der Film zu Sendeplatz und Publikum passt", sagt eine Sprecherin des ORF.

Zu Wiederholungen: "Da man Weihnachtsfilme nur davor oder am 24.12. spielen kann und nicht übers Jahr verteilt wie bei anderen Titeln, mag es zu einer Häufung mancher Titel kommen. „Blendende Weihnachten“ sehen unsere Filmverantwortlichen noch nicht als DEN Weihnachtsklassiker (läuft auch nicht jedes Jahr). Bei anderen Sendern sind es andere Titel, die gerne zu Weihnachten gezeigt werden, wie zum Beispiel „Kevin allein zu Haus,“ der aber im ORF wiederum das letzte Mal vor 8 Jahren lief. Wenn Wiederholungen attraktiver erscheinen als neue Produktionen, dann gibt es keinen Grund, nicht auf diese zurückzugreifen."

Mundl am Heilgen Abend: "In den vergangenen Jahren hat die Folge aus planungstechnischen Gründen nicht sinnvoll in den ORF1-Ablauf gepasst, wurde aber regelmäßig rund um den 24. 12. gezeigt", heißt es aus der Presseabeilung des ORF.

Wie wird das Programm erstellt: "Man versucht aus vorhandenen und erwerbbaren Lizenzen einen gerade für diesen Tag möglichst passenden und für das Publikum interessanten Ablauf zusammen zu stellen. Dabei sind natürlich inhaltliche Kriterien und auch gegebenenfalls Quoten vorher gegangener Spielungen von Relevanz. Das man am 24.12. auch Weihnachtsfilme zeigt, liegt auf der Hand und damit bewegt man sich in einem gewissen Pool an Titeln."