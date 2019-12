Kleine Zeitung +

ORF 2 Ein "Tatort" wie ein zu einfaches Passwort

In der Vorwoche kam der "Tatort" aus Österreich", an diesem Sonntagabend hatte er zumindest österreichische Beteiligung. Franziska Weisz in "Querschläger" (ORF 2 & ARD, 20.15 Uhr). Der Star ist aber ein anderer: Milan Peschl brilliert in einer sonst nur durchschnittlichen Episode.