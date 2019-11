Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jessica Schaffler aus Mortantsch © Herwig Heran

Wie die vorjährige "The Voice of Germany"-Finalistin Jessica Schaffler aus Mortantsch (Bezirk Weiz) bereits im Kleine-Zeitung-Sommergespräch verraten hatte, singt sie den Titelsong der deutschen Märchen-Verfilmung "Schneewittchen und der Zauber der Zwerge", die am 24. Dezember auf ZDF Premiere feiern wird. Die Regie führte Ngo The Chau.