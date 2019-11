Kleine Zeitung +

Doku im ORF Als Fürstenfeld die Austropop-Geschichte mitschrieb

Das Gebiet rund um Fürstenfeld war ein fruchtbarer Boden für junge Bands. Regisseur Günter Schilhan und Kameramann Erhard Seidl widmen sich in der TV-Dokumentation "Live is Life in Fürstenfeld" dem Pop und Rock aus der Steiermark von den 1960er-Jahren bis in die Gegenwart.