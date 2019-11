Heute wird ab 20.15 Uhr auf Puls 4 das Finale von "Austria's Next Topmodel" gezeigt. Mit dabei ist die Steirerin Julia Neumeister. Wir tickern ab Sendungsbeginn.

Austria's Next Topmodel

Die 24-Jährige Julia Neumeister aus Graz will "Austria's Next Topmodel" werden © Puls4/Gerry Frank

Zehn Kandidatinnen stiegen heuer bei der Castingshow "Austria's Next Topmodel" beim Wettstreit um den österreichischen Modelthron in den Ring. Zwei Steirerinnen kämpften sich an der Côte d’Azur Woche für Woche bis ins Halbfinale vor - wenn auch nicht, ohne das ein oder andere Mal als "Wackelkandidatin" mit zittrigen Knien vor den Juroren Franziska Knuppe und Sascha Lilic zu stehen.