Zweiter bei "9 Plätze, 9 Schätze" im ORF Großer Ansturm in Hochgrail - wie geht es nun weiter?

Am Sonntag wurde im weststeirischen Hochgrail (Gemeinde St. Stefan ob Stainz) der Erfolg bei der ORF-Sendung gefeiert. Der Ansturm war am Wochenende groß. Aber muss man in dem beschaulichen Ort nun Angst vor zu vielen Gästen haben?