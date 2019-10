Über die Dauerspannung in der österreichischen Innenpolitik und das nächste Kapitel für Serienfans.

Armin Wolf fasste den Zustand der aktuellen Polit-Soap prägnant zusammen © ORF

Das politikaffine Publikum steckt seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos in einer unvorhersehbaren, wendungsreichen Polit-Soap voller Machtwechsel, Abstürze und ambivalenter Haupt- und Nebenrollen fest, die trotz beinharter Realität mitunter Elemente einer Satire oder eines Intriganten-Kammerspiels aufweist. So weit, so gut – und spannend für die Zuschauer.