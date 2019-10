Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Persönliche Schicksale und große Gefühle bei Barbara Karlich © ORF

Am 27. Oktober 1999 hieß es zum ersten Mal "Willkommen bei der 'Barbara Karlich Show'". Seither wurden 3801 Ausgaben der ORF 2-Talkshow produziert. Bei Barbara Karlich waren seither 351.090 Menschen im Studiopublikum mit dabei und 33.000 Talkgäste nahmen auf der Bühne Platz. Doch nicht nur die Sendung selbst bricht Rekorde: 13 Gäste waren Weltrekordhalter - ein Rekord wurde in der "Karlich Show" aufgestellt, als Eisschwimmer Josef Köberl die gesamte Sendung in einer Badewanne, die mit Eiswürfeln gefüllt war, verbracht hatte. Und auch Amor schoss seine Pfeile in der Show ab: Insgesamt wurden 50 Heiratsanträge auf der Bühne gemacht. Aus ihrem reichen Erlebnisschatz erzählten unter anderem fünf Hundertjährige (vier Frauen und ein Mann), eine 101-jährige und zwei 104-jährige Frauen sowie ein 109-jähriger Mann.

Heute ab 20.15 Uhr spricht Barbara Karlich mit Gästen wie u. a. Dirk Stermann und Christoph Grissemann, Waltraut Haas, Semino Rossi, Erik Schinegger und Virginia Ernst über deren persönlichen Bezug zur Sendung, zudem gibt es ein Wiedersehen mit Höhepunkten der "Karlich Show"-Geschichte. "20 Jahre sind sooo rasend schnell vergangen, ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, als wäre es gestern gewesen", sagt die Moderatorin.