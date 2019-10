Facebook

Alphonso Williams © APA/dpa/Henning Kaiser

Der Sänger Alphonso Williams, Sieger der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) von 2017, ist tot. "Unser geliebter Alphonso ist unter ärztlicher Aufsicht und dem Beisein seiner Familie und Freunde verstorben", schrieb seine Familie am Sonntag bei Facebook. Der 57-Jährige erlag demnach am Samstag einer Krebserkrankung. Erst am Freitag hatte die Familie mitgeteilt, dass der Musiker seit neun Wochen im Krankenhaus sei. "Jetzt hat der Himmel einen glitzernden Stern gewonnen", hieß es in dem Facebook-Post. Alphonso Williams hatte 2017 die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Die Familie soll dem Vernehmen nach vor dem finanziellen Ruin stehen.

DSDSD-Chef Dieter Bohlen ließ über die "Bild"-Zeitung wissen: "Alphonso hat uns alle immer zum Lachen gebracht. Er war immer gut drauf und hat dabei eigentlich nie in erster Linie an sich und seinen Erfolg gedacht. Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns. Ich habe ihn als tollen Künstler mit dem besonderen Etwas geschätzt. Der Familie wünsche ich viel Kraft."

Der gebürtige Amerikaner, der 1980 als US-Soldat nach Deutschland kam, setzte sich im Finale der 14. Staffel durch. "Mr. Bling Bling", wie er genannt wurde, erhielt einen Plattenvertrag und 500.000 Euro. Der über zwei Meter große Sohn eines Baptistenpredigers hatte vor allem mit seinen Qualitäten als Entertainer und Stimmungskanone überzeugt. 2018 nahm er an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teil. RTL twitterte: "Der lebensfrohe 'Mr Bling Bling' hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Wir sind bestürzt und traurig."