Breaking Bad-Film"El Camino": Jetzt ist aber gut

Wiedersehen: Aaron Paul als Jesse Pinkman © (c) Ben Rothstein (Ben Rothstein/Netflix)

Prequels, Sequels, Spin-offs, Remakes, Reboots. Dass die Unterhaltungsindustrie noch nie so einfallslos war wie heute, ist auch schon eine alte Weisheit. Bei Vince Gilligan, dem Erfinder von „Breaking Bad“, kommt dazu, dass er sich schwer von seinem Geniestreich lösen kann, dass es schwer ist, das loszulassen, was den künstlerischen Höhepunkt seines Lebens darstellen dürfte. Und was ihm Ruhm, Respekt und viel Geld brachte.